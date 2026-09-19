Mégsem kapják meg idén a nyugdíjasok az ígért SZÉP-kártyás juttatást

Sebestyén Géza közgazdász szerint a döntés érzékenyen érinti az időseket, akiknek jelentős kiesést jelent a várt támogatás elmaradása. A HírTV Híradójában nyilatkozó szakértő rámutatott: a nyugdíjasok teljesen az állami ígéretekre vannak utalva, mivel más társadalmi csoportokkal ellentétben ők már nem tudnak a versenyszférában elhelyezkedve javítani a helyzetükön.