Mégsem kapják meg idén a nyugdíjasok az ígért SZÉP-kártyás juttatást

Sebestyén Géza emellett a tervezett támogatási rendszer igazságtalanságaira és visszás hatásaira is figyelmeztetett, ahol akár egyetlen forintos nyugdíjkülönbség miatt is százezer forintoktól eshetnek el az érintettek.
Sebestyén Géza közgazdász szerint a döntés érzékenyen érinti az időseket, akiknek jelentős kiesést jelent a várt támogatás elmaradása. A HírTV Híradójában nyilatkozó szakértő rámutatott: a nyugdíjasok teljesen az állami ígéretekre vannak utalva, mivel más társadalmi csoportokkal ellentétben ők már nem tudnak a versenyszférában elhelyezkedve javítani a helyzetükön.
Sebestyén Géza emellett a tervezett támogatási rendszer igazságtalanságaira és visszás hatásaira is figyelmeztetett, ahol akár egyetlen forintos nyugdíjkülönbség miatt is százezer forintoktól eshetnek el az érintettek.