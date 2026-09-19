Emberek és jogkörök nélkül állt fel a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési Hivatal

A hivatal felállítása óta azonban sorban derülnek ki a problémák. Korábban az RTL-nek adott interjúban beszélt arról Unger Anna, hogy létszámszerűen az embereik sincsenek meg a megfelelő munkavégzéshez, ezért különböző helyekről toborozzák majd őket. A HVG-nek adott intejúban a szervezet elnöke azt is elismerte, hogy egyelőre még jogosultságuk sincs arra, hogy részt vegyenek a különböző büntetőeljárásokban. Azt is elmondta: Szeptember 28-án majd azt is bejelentik, hogy melyik az a négy ügy, amit átkérnek magukhoz más hatóságoktól.