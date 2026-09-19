Kiemelt videók

Emberek és jogkörök nélkül állt fel a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési Hivatal

A Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal egy olyan nyomozóhatóság, ami még nem nyomozhat - erről beszélt a HVG-nek adott interjúban Unger Anna Róza. A szervezet elnöke azt is elmondta: majd csak szeptember 27-én élesednek a büntetőeljárásban való jogosultságaik. 28-án pedig bejelentik azt, hogy melyik az a négy ügy, amit átkérnek magukhoz más hatóságoktól.

  • Hírek
  • 2 órája
  • Forrás: HírTV
Vágólapra másolva!

A hivatal felállítása óta azonban sorban derülnek ki a problémák. Korábban az RTL-nek adott interjúban beszélt arról Unger Anna, hogy létszámszerűen az embereik sincsenek meg a megfelelő munkavégzéshez, ezért különböző helyekről toborozzák majd őket. A HVG-nek adott intejúban a szervezet elnöke azt is elismerte, hogy egyelőre még jogosultságuk sincs arra, hogy részt vegyenek a különböző büntetőeljárásokban. Azt is elmondta: Szeptember 28-án majd azt is bejelentik, hogy melyik az a négy ügy, amit átkérnek magukhoz más hatóságoktól.

 

Továbbiak a témában