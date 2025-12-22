A NATO főtitkára szerint már tárgyalják az ukrajnai bevetés részleteit

Mark Rutte a Bild TV-nek arról beszélt, hogy jelenleg is tárgyalják ennek a részleteit, és nem csak brit, francia illetve német katonák bevetéséről van szó, hanem más országokból is érkeznének katonák.

A miniszterelnök politikai igazgatója emelte ki a NATO főtitkárának interjúját. Mark Rutte ebben arról beszélt a Bild-nek, hogy a tettrekészek koalíciója kész csapatokat küldeni Ukrajnába. A főtitkár azt is mondta, biztos benne, hogy a fiatalok is megértik a saját országuk védelmének fontosságát, és hogy szerinte készek lesznek fegyvert fogni, ha a helyzet komolyra fordul.

Az orosz elnök nemrég úgy reagált a NATO főtitkárának nyilatkozataira, hogy szerinte Mark Rutte okos ember, ezért nem érti, miket beszél.