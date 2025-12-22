Az Eurotrans Alapítvány felmérése szerint az erdélyi magyarok több, mint 90 százaléka a Fideszre szavazna

"Csődöt mondott Magyar Péter erdélyi kampánypolitikája. Nem csak az elmúlt időszak kudarcainak sorozata bizonyítja ezt, hanem az Eurotrans Alapítvány legújabb felmérése is. A kolozsvári közvélemény-kutató cég legfrissebb adatai szerint az erdélyi magyarok több mint 90 százaléka Orbán Viktorra és a Fideszre szavazna. Ugyanakkor a magyarországi ellenzéki politikusok iránti bizalom hasonlóan alacsony, mint a magyarokat sokszor gyalázó román pártok támogatottsága. A felmérés szerint a magyar állampolgársággal rendelkező erdélyiek mintegy 80 százaléka részt venne az áprilisi választásokon. Orbán Viktor népszerűsége annak köszönhető, hogy az erdélyi magyarok nagyra értékelik az elmúlt másfél évtized nemzetpolitikáját.

Tehát az erdélyiek nem akarnak kormányváltást. Ez nem is csoda, hiszen Magyar Péter politikája eddig folyamatos kudarcokból és az erdélyi magyarok számára sértő megnyilvánulásokból állt. A májusi nagyváradi, színpadias bevonulása során alig lézengtek néhányan a nézőtéren. Itt az ellenzéki pártvezér nyilvánosan kémkedéssel vádolta meg az erdélyi magyarok pártját, az RMDSZ-t. Emellett lekicsinylően román földnek nevezte Nagyváradot és Erdélyt, szövetségese Gáspárik Attila szerint pedig a trianoni békediktátummal a magyarság egy régi vágyálma teljesült. Az erdélyi kampánymotort akkor sem sikerült beindítania, amikor a parajdi katasztrófát és a helyiek problémáit teljesen figyelmen kívül hagyva, pusztán szavazatszerzési céllal utazott a fennállásának legnagyobb traumáját elszenvedő székelyföldi bányavárosba. Ennél nagyobb bukás csak az erdélyi Tisza-sziget nagy-adorjáni rendezvényén volt, ahol a hetekig reklámozott Magyar Péter találkozóra szinte senki sem volt kíváncsi. Ezen kívül a rendezvény szervezői miatt még a helyi lakosokat is megbírságolták.

Tehát az erdélyi magyarok a legfrissebb közvélemény-kutatások adatai alapján hivatalosan is NEM-et mondtak Magyar Péterre, jelezve, köszönik, nem kérnek a TISZA pártból."