Kampó a nyugdíjnak és a rezsicsökkentésnek? – Sokkoló vallomásra mutatott rá Menczer Tamás a Tisza háza tájáról

A politikus szerint a baloldali formáció gazdasági szakértője kendőzetlen őszinteséggel, „mosolyogva” ismerte el: hatalomra kerülésük esetén a magyar emberekkel fizettetnék meg a politikai kalandvállalások árát. Menczer hangsúlyozta, hogy a Tisza-kormány alatt a rezsicsökkentés, a 13. havi nyugdíj és a családtámogatások korszaka is véget érne, a megspórolt milliárdokat pedig a multik, a bankok és Ukrajna támogatása emésztené fel.