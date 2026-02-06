NapindítóHíradóVezércikkPaláverBayer ShowLáncreakcióRadarMonitorKommentHírFM
Kiemelt videók
HírTvBelföld
Kampó a nyugdíjnak és a rezsicsökkentésnek? – Sokkoló vallomásra mutatott rá Menczer Tamás a Tisza háza tájáról

Kampó a nyugdíjnak és a rezsicsökkentésnek? – Sokkoló vallomásra mutatott rá Menczer Tamás a Tisza háza tájáról

Menczer Tamás, a Fidesz kommunikációs igazgatója közösségi oldalán rántotta le a leplet a Tisza Párt és Kapitány István valódi szándékairól.

  • Hírek
  • 2 órája
  • Forrás: HírTV
Vágólapra másolva!

A politikus szerint a baloldali formáció gazdasági szakértője kendőzetlen őszinteséggel, „mosolyogva” ismerte el: hatalomra kerülésük esetén a magyar emberekkel fizettetnék meg a politikai kalandvállalások árát. Menczer hangsúlyozta, hogy a Tisza-kormány alatt a rezsicsökkentés, a 13. havi nyugdíj és a családtámogatások korszaka is véget érne, a megspórolt milliárdokat pedig a multik, a bankok és Ukrajna támogatása emésztené fel.

 

Továbbiak a témában