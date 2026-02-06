A Weber-terv Vs. a Trump-modell: ki is akar valójában beleszólni a magyarok jövőjébe – elemzés a HírTV stúdiójában

Orbán Viktor legutóbbi rádióinterjújában világossá tette: a magyar külpolitika lényege a barátok gyűjtése, és ebben az Egyesült Államok jelenlegi elnöke, Donald Trump kiemelt szövetséges. Ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogász a Hír TV-ben hangsúlyozta, hogy az amerikai elnök nyílt támogatása a magyar miniszterelnök mellett nemcsak a személyes lojalitás gyümölcse, hanem stratégiai siker is, amely a béke ügyében kovácsolta össze a két országot.
Régi szövetség van Donald Trump és Magyarország között - jelentette ki a miniszterelnök péntek reggeli rádióinterjújában, miután csütörtökön az amerikai elnök feltétlen támogatásáról biztosította. Orbán Viktor szerint a két ország kapcsolata azért is jó, mivel olyan kérdésekben értenek egyet, mint a háború és a béke.
Ifj. Lomnici Zoltán kifejtette, hogy Donald Trump kiállása „beavatkozás-vádakat” szülhet a baloldalon, miközben ők a néppárti vezető, Manfred Weber hasonló megnyilvánulásait ünnepelték.
Az alkotmányjogász rávilágított a Tisza Párt körüli ellentmondásokra is: a kiszivárgott 600 oldalas program szerinte pontosan lefedi a brüsszeli megszorítási igényeket, például a rezsicsökkentés vagy a 13. havi nyugdíj ellenzését.