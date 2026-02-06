A Weber-terv Vs. a Trump-modell: ki is akar valójában beleszólni a magyarok jövőjébe – elemzés a HírTV stúdiójában

Régi szövetség van Donald Trump és Magyarország között - jelentette ki a miniszterelnök péntek reggeli rádióinterjújában, miután csütörtökön az amerikai elnök feltétlen támogatásáról biztosította. Orbán Viktor szerint a két ország kapcsolata azért is jó, mivel olyan kérdésekben értenek egyet, mint a háború és a béke.

Ifj. Lomnici Zoltán kifejtette, hogy Donald Trump kiállása „beavatkozás-vádakat” szülhet a baloldalon, miközben ők a néppárti vezető, Manfred Weber hasonló megnyilvánulásait ünnepelték.

Az alkotmányjogász rávilágított a Tisza Párt körüli ellentmondásokra is: a kiszivárgott 600 oldalas program szerinte pontosan lefedi a brüsszeli megszorítási igényeket, például a rezsicsökkentés vagy a 13. havi nyugdíj ellenzését.