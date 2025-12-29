Ítéletidő sújtja Spanyolországot az ünnepi időszakban

Este közölték a spanyol hatóságok, hogy halálos áldozata is van az ország déli részét sújtó heves esőzéseknek. Több települést, köztük olyan üdülőparadicsomok egy részét is elöntötte a víz, mint például Marbella, miközben a magasabban fekvő területeken a jégeső és a havazás okozott fennakadásokat. Több száz bejelentést kaptak a tűzoltók, két Málaga megyei településről néhány lakót ki kellett menteni a saját lakásából, mert elöntötte a víz, egy harmadik településen pedig egy furgont sodort el a hömpölygő víz, ketten ültek benne. Estére megtalálták a járművet, felborulva a folyómederben, illetve benne az egyik férfi holttestét is, de az utastársát még keresik, ugyanúgy, ahogy azt a fiatal férfit, akit egy granadai településen a motorjával sodort el a víz, amikor megpróbált átmenni egy olyan szakaszon, amit elöntött a megáradt patak. A motort estére már megtalálták. Mindkét megyében, Málagában és Granadában is vörös riasztásról szóló vészjelzést kaptak a lakók, ennek ellenére történt meg a tragédia.

A vihar tegnap Andalúziából átvonult ide Murcia régió tengerparttól távolabb eső területeire, majd Valenciába is, ahol hasonló áradásokat és közlekedési káoszt okozott. Valenciában 9 repülőjáratot át kellett irányítani máshová, de a vonatközlekedés is szünetelt egy ideig. Közben a tűzoltók több száz a vízátfolyások miatt elakadt járműhöz vonultak ki, de tragédia itt nem történt. A meteorológiai szolgálat szerint még ma is számítani kell esőre, de a viharok most már gyengülnek. Az év utolsó napjaiban az érintett régiókban most már takarítanak, illetve a viharkárokat igyekeznek elhárítani.