Megkésett születésnapi koncertre készül az ős-P. box

A témáról Sáfár József basszusgitáros, zeneszerző, hangmérnök beszélt a Napindítóban.

Megkésett születésnapi koncertre készül az Ős-P. Box. Az 1980-ban alakult zenekar még Pandora’s Box néven szállt harcba a konkurenciával az akkoriban már amúgy is elkényeztetett honi rockrajongók kegyeiért.  Bencsik Sándor 1987-ben és Cserháti István 2005-ben bekövetkezett sajnálatos halála után 2008-ban az alapító tagok - fiatalabb tehetséges zenészekkel kiegészülve - Ős-P. Box néven újraélesztették a zenekart. A 45. születésnapi koncert tavaly elmaradt, idén kicsit megkésve mégis együtt ünnepelhetnek a közönséggel.

 

