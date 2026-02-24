Megkésett születésnapi koncertre készül az Ős-P. Box. Az 1980-ban alakult zenekar még Pandora’s Box néven szállt harcba a konkurenciával az akkoriban már amúgy is elkényeztetett honi rockrajongók kegyeiért. Bencsik Sándor 1987-ben és Cserháti István 2005-ben bekövetkezett sajnálatos halála után 2008-ban az alapító tagok - fiatalabb tehetséges zenészekkel kiegészülve - Ős-P. Box néven újraélesztették a zenekart. A 45. születésnapi koncert tavaly elmaradt, idén kicsit megkésve mégis együtt ünnepelhetnek a közönséggel.