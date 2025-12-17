NapindítóHíradóVezércikkPaláverBayer ShowLáncreakcióRadarMonitorKommentHírFM
Rendkívüli: Orbán Viktor áll a kamerák elé Brüsszelben

Feszült a hangulat az uniós fővárosban, de a magyar kormányfő magabiztosan érkezett. Zsebében ott lapul a nemzeti konzultáció végeredménye, ami egyértelmű parancs a tárgyalásokra. Élőben kapcsoljuk a helyszínt, ne maradjon le!

  • Hírek
  • 1 órája
  • Frissítve: 1 órája
Sorsdöntő órák következnek, Orbán Viktor ugyanis megérkezett Brüsszel központjába, hogy érvényt szerezzen a magyar érdekeknek. A miniszterelnök mögött a nemzeti konzultáció elsöprő ereje áll. Nem kevesebb, mint 1,6 millió magyar ember mondta el a véleményét az elmúlt hetekben. Az üzenet kristálytiszta: a magyarok elutasítják a háborús megszorításokat, és nem hagyják, hogy mások döntsenek a pénzükről. Határozott nemet mondtak a baloldali megszorításokra is, amelyeket az Unió erőltetne.

Kövessék élőben az eseményeket a HírTV-n és online felületeinken!

 

