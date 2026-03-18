Autószentelés a Colosseum árnyékában: Törő András atya áldotta meg a járműveket

A Pápai Magyar Intézet rektora, Törő András atya áldotta meg idén a római autókat és autósokat. Az ősi keresztény hagyomány szerint Szent Franciska ünnepnapján a Colosseum szomszédságában sorakoznak fel a római autósok, hogy áldásban részesüljenek és szent Franciska vigyázza útjukon, hogy mindig szerencsésen hazaérjenek.

Az 1400-as években élt Szent Franciska Róma egyik legkedveltebb védőszentje, aki családanyaként és az Obláták rendjének alapítójaként életét a szegények és betegek önfeláldozó szolgálatának szentelte. Misztikus látomásairól és az őrangyalával való szoros kapcsolatáról is ismert, amiért később az autóvezetők védőszentjévé is választották.

A római autók megáldásának szertartása az egyik legősibb hagyomány az Örök Városban. 1928-óta létezik, akkor is pontosan itt a Colosseum előtt sorakoztak fel a gépjárművek.