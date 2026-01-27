A műsor vendége Kiss Rajmund, az MCC Diplomáciai Műhelyének vezetője, Mihálovics Zoltán a Makronóm Intézet geopolitikai elemzője és Csizmadia Tamás jogász, elemző vol.
A tartalomból:
2027 végétől tilos minden orosz fosszilis energiahordozó importja.
A magyar külügyminiszter szerint az orosz energiahordozókról szóló döntés „óriási csalással” jött létre.
Kiürülnek a német gáztározók, miközben Németország az év leghidegebb napjaira készül.
Az unió a 20. szankciócsomagot készíti elő Oroszország ellen.
Újabb történelmi csúcsot döntött az arany, a nemesfém unciánkénti világpiaci ára már megközelíti az 5000 dolláros szintet.
Hongkong központi aranyelszámoló rendszert hoz létre, hogy hatékony és megbízható elszámolási szolgáltatásokat nyújtson az aranyügyletekhez, a nemzetközi szabványoknak megfelelően.
A BRICS-országok alternatívákat keresnek a dollár dominanciájára.