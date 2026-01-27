A tartalomból:

2027 végétől tilos minden orosz fosszilis energiahordozó importja.

A magyar külügyminiszter szerint az orosz energiahordozókról szóló döntés „óriási csalással” jött létre.

Kiürülnek a német gáztározók, miközben Németország az év leghidegebb napjaira készül.

Az unió a 20. szankciócsomagot készíti elő Oroszország ellen.

Újabb történelmi csúcsot döntött az arany, a nemesfém unciánkénti világpiaci ára már megközelíti az 5000 dolláros szintet.

Hongkong központi aranyelszámoló rendszert hoz létre, hogy hatékony és megbízható elszámolási szolgáltatásokat nyújtson az aranyügyletekhez, a nemzetközi szabványoknak megfelelően.

A BRICS-országok alternatívákat keresnek a dollár dominanciájára.