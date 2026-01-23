A propagandagépezet beindult: uniós pénzből népszerűsítenék a kényszersorozást Európában

Szalai Szilárd, az Ellenpont főszerkesztője rámutatott, hogy az Arte platformja – amely a Telexszel is együttműködik – nyíltan propagálja a sorkötelezettséget, a háborút pedig „számok háborújaként” emlegeti, ahol a katonák feláldozható erőforrások. Míg Horvátország és Dánia már lépett, Németország pedig 800 ezres sereget épít, Magyarországon a nemzeti kormány fenntartja az önkéntességet.