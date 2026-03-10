Háborúpárti koalíció készül? Így épül ki az ukrán befolyás Magyarországon

Orbán Viktor szerint jelentős pénz jön Ukrajna felől a Tisza Párthoz, ami a nemzeti szuverenitás szempontjából súlyos kockázat. Németh Balázs frakciószóvivő emlékeztetett: a Tisza applikáció fejlesztésében is ukrán cég vett részt, amely adatvédelmi aggályokat vet fel. Az ukránpárti kormány beültetése a cél, amely támogatná a brüsszeli háborús terveket. A szimpatizánsok számára is egyre inkább úgy tűnik, a külföldi támogatás ténye kézenfekvő.