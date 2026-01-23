„Atombomba jellegű” hírről számolt be Orbán Viktor Brüsszelben

A kormányfő szerint a brüsszeli bürokrácia nemhogy mérsékelni nem próbálta az összeget, hanem már az előteremtéséhez szükséges eladósodási terveket is kidolgozta. Ezen felül egy további, 700 milliárd dolláros hadikiadási igény is körvonalazódik a következő évtizedre, ami alapjaiban rendítheti meg az Unió gazdasági stabilitását.