Brüsszel „háttal ül a lovon”, és szembe megy minden gazdasági realitással

Kiss Rajmund, az MCC Diplomáciai Műhelyének vezetője a HírTV Napindító című műsorában éles kritikával illette az Európai Unió vezetését, amiért az észérveket és a gazdasági realitásokat félrehajtva befogadta Ukrajna 800 milliárd dolláros újjáépítési igényét.
A szakértő szerint Brüsszel „háttal ül a lovon”, és olyan ideológiai alapú politikát folytat, amely a tagállamok és az európai emberek érdekei elé helyezi egy nem uniós ország finanszírozását. Kiss Rajmund hangsúlyozta: a tervezett közös eladósodás és a csillagászati összegek kifizetése beláthatatlan gazdasági következményekkel járhat az egész kontinensre nézve.