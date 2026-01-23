Brüsszel „háttal ül a lovon”, és szembe megy minden gazdasági realitással

A szakértő szerint Brüsszel „háttal ül a lovon”, és olyan ideológiai alapú politikát folytat, amely a tagállamok és az európai emberek érdekei elé helyezi egy nem uniós ország finanszírozását. Kiss Rajmund hangsúlyozta: a tervezett közös eladósodás és a csillagászati összegek kifizetése beláthatatlan gazdasági következményekkel járhat az egész kontinensre nézve.