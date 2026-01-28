Orbán Balázs a legfrissebb posztjában kongatta meg a vészharangot, figyelmeztetve mindenkit, hogy Ukrajna tönkreteszi a kontinenst, ha hagyjuk. A politikai igazgató szerint az Európai Unió jelenlegi vezetése asszisztál ehhez a folyamathoz, ami elkerülhetetlen gazdasági összeomlás felé sodorja a tagállamokat. A felelőtlen ígéretek és az ukrán csatlakozás erőltetése valójában a brüsszeli elit vaksága, amely nem látja, hogy a kontroll nélküli támogatás feneketlen kútba önti az adófizetők pénzét. A magyar álláspont ezzel szemben világos: a nemzeti érdekek védelme az első, nem pedig egy háborúban álló, korrupt ország kiszolgálása, amely lassan, de biztosan felemészti az európai jólétet.