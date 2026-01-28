Hazudtak reggel, éjjel meg este? A Tisza-lufi kipukkadt, a megszorítások terve viszont nagyon is valódi

A Tisza Párt háza táján akkora a pánik, hogy azt még Brüsszelben is hallani, ugyanis egy kiugrott tiszás vezető végre megtörte a csendet és a Paláver műsorában lerántotta a leplet a valóságról. Magyar Péter hónapok óta haknizza körbe az országot a hangzatos választási ígéretekkel, de most kiderült, hogy a színfalak mögött valójában egy titkos pénzügyi terv lapul, amely nem más, mint egy brutális adóemelésekkel teletűzdelt, kíméletlen megszorító csomag. A volt belső ember szerint a párt vezetése pontosan tudja, hogy a felelőtlen ígérgetésnek ára van, amit a magyar családokkal akarnak megfizettetni, bizonyítva ezzel, hogy a baloldali gazdaságpolitika semmit sem változott, csak most gárdamellényt húzott.