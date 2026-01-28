Üres székek, üres fejek? A Tisza Párt elárulta a hazát Brüsszelben, a miniszterelnök nem hagyta szó nélkül

A legújabb videóban Orbán Viktor rántotta le a leplet a gyáva megfutamodásról, bemutatva azokat a bizonyos üres székeket, amelyek ott tátongtak a teremben, amikor a Tisza Párt képviselőinek a gombot kellett volna nyomniuk a nemzeti érdek védelmében. A kormányfő világossá tette: amikor Magyarország sorsa volt a tét, Magyar Péterék a brüsszeli szavazás bojkottja mellett döntöttek, bizonyítva, hogy nekik Brüsszel és Manfred Weber dicsérete fontosabb a magyar választóknál. Ez a viselkedés nem más, mint a hazai kiszolgálók árulása, akik a munka helyett inkább a büfében bujkálnak, miközben itthon messiásnak próbálják eladni magukat a Facebookon, de a tettek mezején elbuktak.