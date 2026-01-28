Orbán Viktor a célkeresztben, Brüsszel pedig néma – Kendőzetlen vélemény érkezett a HírTV stúdiójából

Szerinte döbbenetes, hogy miközben Brüsszel lépten-nyomon európai értékekről beszél, egyetlen uniós vezető sem ítélte el azt a szélsőséges ukrán parancsnokot, aki nyíltan fenyegeti a magyar miniszterelnököt. Szarvas hangsúlyozta: ez a cinkos némultság a szövetségesi szolidaritás teljes kudarca és a brüsszeli diplomácia morális csődje, amely asszisztál a magyar kormány elleni durva hergeléshez.