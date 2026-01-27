NapindítóHíradóVezércikkPaláverBayer ShowLáncreakcióRadarMonitorKommentHírFM
Magyarország jogi útra tereli az energiabiztonságát veszélyeztető uniós lépés kérdését

Magyarország, Szlovákia, de még Ukrajna ellátásához is nélkülözhetetlen az orosz energiaimport - jelentette ki Hortay Olivér, a Századvég energiapolitikai szakértője.

  1 órája
  HírTV
Hortay Olivér elmondta, az orosz energiaimportot akadályozó uniós jogszabály ellehetetlenítené a rezsicsökkentési program finanszírozását, a magyar háztartások számlái pedig a jelenlegi három és félszeresére növekednének. A szakértő hangsúlyozta: ez egy ésszerűtlen törekvés, hiszen az Európai Unió egészének súlyos energiaellátási problémája van. Ezért jogosnak tartja, hogy Magyarország és Szlovákia jogi úton megtámadja a döntést.

 

