Magyarország jogi útra tereli az energiabiztonságát veszélyeztető uniós lépés kérdését

Hortay Olivér elmondta, az orosz energiaimportot akadályozó uniós jogszabály ellehetetlenítené a rezsicsökkentési program finanszírozását, a magyar háztartások számlái pedig a jelenlegi három és félszeresére növekednének. A szakértő hangsúlyozta: ez egy ésszerűtlen törekvés, hiszen az Európai Unió egészének súlyos energiaellátási problémája van. Ezért jogosnak tartja, hogy Magyarország és Szlovákia jogi úton megtámadja a döntést.