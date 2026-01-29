Minden, amit a most terjedő Hepatitis A-ról tudni kell

2023-ban egész évben 186-an fertőződtek meg, 2024-ben 289-en, míg 2025-ben összesen 2048 fertőzöttet regisztráltak a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ adati szerint. Ez elmarad az influenzajárvány esetszámaitól, azonban szembetűnő, hogy sokszorosa az előző évi adatoknak.

A májgyulladás főként a fertőzött ember székletével szennyezett kéz, étel, ital vagy tárgy közvetítésével jut a szervezetbe.

Azok is betudják hurcolni az országba, akik rosszabb higiéniás környezetből érkeznek Magyarországra.

2025. elején főként Budapest és Pest megye volt érintett, majd a második félévben Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyékben gyorsult fel a terjedés. Szerencsére azonban megelőzhető.