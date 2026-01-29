Négylábú zsaruk kerestetnek – Szigorú rostán mentek át a kutyák Dunakeszin

A kiválasztás során két típust keresnek: keresőkutyákat – és komplex, úgynevezett kétfázisú kutyákat, amelyek őrző-védő feladatokra is alkalmasak.

A 27 kutyából végül 13 bizonyult alkalmasnak, őket egészségügyi szűrés követi.

A magyar rendőrség kutyaképzése nemzetközileg is elismert. Más országok szakemberei rendszeresen érkeznek tanulni. A cél közös: megbízható társak a rendőrök mellett – éles helyzetekben is.