Olajért cserébe bukta a hatalmat? Így kényszerítette térdre Trump a venezuelai diktátort

Donald Trump ismét bebizonyította, hogy a nemzetközi politika sakktábláján nem ismer lehetetlent, és a Venezuela körüli patthelyzetet is a saját szabályai szerint oldotta fel a Fehér Házból. A műsorunkban részletesen bemutatjuk, hogyan vezetett a volt elnök, Nicolas Maduro gyors és kényszerű távozásához az az új stratégia, amelyben az amerikai gazdasági érdekek dominálnak minden ideológia felett. Az amerikai elnök pragmatikus lépései mögött nem csupán a demokráciaféltés áll, hanem a világpiaci olajkitermelés növelése és a térség stabilizálása, akár a korábbi szankciók feloldása árán is, amennyiben az USA érdekei úgy kívánják meg az üzletet.