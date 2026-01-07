Trump megelégelte a táncikálást: Az ágyából rángatta ki az amerikai elitkommandó a venezuelai diktátort

Az elnöki palota bársonyszéke és a vádlottak padja között olykor csak egyetlen repülőút a különbség – ezt most Nicolas Maduro a saját bőrén tapasztalta meg. A pletykák szerint Donald Trumpnál akkor telt be a pohár, amikor meglátta a venezuelai elnök újabb cinikus, táncos videóját a TikTokon. A valóság persze ennél prózaibb: a háttérben a narkó-terrorizmus, az olaj és a drogkartellek elleni kőkemény harc állt. A parancs neve: „Absolute Resolve”, a célpont pedig maga a diktátor és felesége volt. Az akciót nem kisebb nevek hajtották végre, mint a Delta Force és a Night Stalkers – ugyanazok a fiúk, akik Oszama bin Ladent is kiiktatták.