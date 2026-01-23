Választási trükk Brüsszelből? Miért pont most váltott „migrációs szigorra” az Európai Bizottság?

Dócza Edit, a Migrációkutató Intézet elemzője a HírTV-ben rávilágított: a harmadik országokkal kötött alkuk és a digitális határőrizet hiába hangzik jól, a már Európában lévő, a hatóságok elől eltűnő migránsok helyzetét nem kezeli. Miközben Németországban egy-egy migráns család akár 6000 eurós juttatást is kaphat, a kitoloncolások továbbra is csődöt mondanak.

Bár bevezetnének mesterséges intelligencián alapuló digitális határvédelmet is, a szakértő hangsúlyozta: a tapasztalatok alapján kizárólag a fizikai határzár képes megállítani a tömegeket.

Dócza Edit szerint a hatpontos stratégia valódi célpontja nem az illegális bevándorlás, hanem a megerősödött bevándorlásellenes pártok.

A 2026-os választások előtt Brüsszel látszatintézkedéssel próbálja kifogni a szelet a nemzeti kormányok vitorlájából