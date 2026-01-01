Zelenszkij és Putyin erős üzeneteivel indult a 2026-os esztendő

Oroszország meg fogja nyerni a háborút. Ezt mondta újévi beszédében Vlagyimir Putyin. Az orosz elnök hősöknek nevezte az ukrán fronton harcoló katonákat, akik szerinte vállalták, hogy a szülőföldjükért és az igazságért fogjanak fegyvert.



Az államfő arról is beszélt, hogy a nemzet egysége garantálja az ország szuverenitását és biztonságát. Az orosz elnök nem említette a beszédében Donald Trump békeerőfeszítéseit, és a béketárgyalásokat.



90 százalékban kész a békemegállapodás a háború lezárására

- ezt már az ukrán elnök mondta az újévi köszöntőjében. Volodimir Zelenszkij úgy fogalmazott: aki azt hiszi, hogy Ukrajna leteszi a fegyvert, az téved. Mint mondta, a társadalom elfáradt a háborúban, de Kijev csak olyan megállapodást hajlandó elfogadni, amely nem jelenti az ország halálát.

Nincs szükség a minszki megállapodáshoz hasonló gyenge csapdákra. A gyenge egyezmények háborút okoznak. Az én aláírásom csakis egy erős megállapodáson fog szerepelni. Ezen dolgoztunk eddig is, és ezen túl is ezen fogunk dolgozni. Erős, valódi békére van szükség, ez mindenki érdeke.

Az amerikai elnök a floridai rezidenciáján tartott szilveszteri partit. Donald Trump nem kommentálta Zelenszkij nyilatkozatát arról, hogy Kijev csak erős békemegállapodást hajlandó aláírni.