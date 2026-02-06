Antifa vezetőt tartóztattak le, miután fegyveres felkelésre szólított fel az ICE ellen

Letartóztatták a minneapolisi antifa mozgalom vezetőjét, mert a bevándorlási ügynökök elleni fegyveres harcra szólította fel a követőit a közösségi médiában.

A belbiztonsági miniszter közben bejelentette, hogy az FBI vizsgálja a két tragikus minnesotai lövöldözést, és hogy testkamerát kapnak a bevándorlási ügynökök.

Itt az idő, hogy felvegyétek a felszereléseteket és a fegyvereteket. Irány az utca! Erre buzdította a követőit a minneapolisi szélsőbaloldali vezér videójában. Antifa Kyle, ahogy magát nevezi, 2021-ben a mérgező férfiasság elleni transzvesztita kampány arca volt.

A férfi a hatalom célpontjának tartja magát. Saját elmondása szerint homoszexuális, szívesen mutogatja magát női ruhában, és sátánista is. Wagner azt követelte a minneapolisi rajongóitól, hogy fogjanak fegyvert a Bevándorlási Ügynökség, az ICE emberei ellen.