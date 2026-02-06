Orbán Viktor: Régi szövetség van Donald Trump és Magyarország között

Orbán Viktor erős és határozott vezető, aki bizonyítottan kiemelkedő eredményeket ér el - ezt írta most közösségi oldalán az Egyesült Államok első embere. Donald Trump fáradhatatlanul harcoló és hazaszerető embernek nevezte a miniszterelnököt. Hozzátette: büszke volt, hogy 2022-ben támogathatta az újraválasztásában, és megtiszteltetés számára, hogy ezt ismét megteheti.

Trump azt mondta, hogy Orbán Viktor igazi barát, harcos és győztes, és teljes, maradéktalan támogatását élvezi Magyarország miniszterelnöki újraválasztásához.

Orbán Viktor rámutatott: abból is látszik a két ország szoros kapcsolata, hogy Magyarország továbbra is vonzó befektetési célpont az amerikai vállalatok számára.

Arra a kérdésre, ellátogat-e Donald Trump Magyarországra, a miniszterelnök úgy fogalmazott, ezt nem lehet még tudni, az amerikai elnök fontos stratégiája, hogy előre semmit sem lehet tudni nála.