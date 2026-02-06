Miközben te a rezsit számolgatod, Magyar Péter embere pénzben fürdik! Kapitány István vagyona sokkolja az országot

Lelepleződött a Tisza Párt "népbarát" álarca. Kapitány István, a párt energetikai erős embere hivatalosan is dúsgazdag milliárdos lett. Miközben ők a rezsicsökkentés eltörléséről és a "nadrágszíj meghúzásáról" beszélnek a magyaroknak, a saját zsebüket degeszre tömik. Ez nem a kisemberek forradalma, hanem a globális elit gátlástalan pénzbehajtása, ahol a vezetők pezsgőznek, a választók pedig fizetnek.
Üdvözöljük a valóságban, ahol a Magyar Péter vezette "változás" valójában a bankszámlák brutális hízlalását jelenti. A HírFM Paláver műsorában elhangzott a hír, ami sokkolta a közvéleményt: dúsgazdag milliárdossá vált a Tiszás Kapitány István, aki korábban a Shellnél szolgálta a nyugati érdekeket.
Ez a mérhetetlen vagyonosodás pofoncsapás minden magyar számára, aki hisz a nemzeti érdekekben, hiszen világosan látszik: a Tisza Párt mögött nem a nép, hanem a globális tőke és a feneketlen pénztárcák állnak. A képmutatás netovábbja, hogy miközben ők megszorításokat vizionálnak a lakosságnak és támadják a rezsivédelmet, addig a Paláver információi szerint a saját köreikben újabb milliárdokat könyvelhetnek el.