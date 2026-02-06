NapindítóHíradóVezércikkPaláverBayer ShowLáncreakcióRadarMonitorKommentHírFM
Orbán Viktor: Brüsszel kiadta a parancsot, hogy át kell állni hadigazdálkodásra

Csak a nemzeti kormány tud biztonságot adni Magyarországnak - hangsúlyozta a miniszterelnök.

  • Hírek
  • 4 órája
  • Forrás: HírTV
Orbán Viktor azt mondta: reális ambíció, hogy kívül tartsuk Magyarországot a háborún és megakadályozzuk, hogy a magyarok pénzét elvigyék Ukrajnába. A kormányfő azt mondta: konfliktust kell vállalni Brüsszellel és ehhez szükség van a Nemzeti Petícióra.

A miniszterelnök arról is beszélt, hogy Magyarország számára csak egy lehetőség van, mégpedig az, hogy mindenáron kimaradjon a jelenlegi háborúból.

Orbán Viktor hangsúlyozta: hazánknak ki kell maradnia a háborúból és ehhez konfliktust kell vállalni Brüsszellel. A kormányfő arra emlékeztetett: a nemzeti petícióval a magyarok kimaradhatnak a háborúból.

 

