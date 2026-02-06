Orbán Viktor: Brüsszel kiadta a parancsot, hogy át kell állni hadigazdálkodásra

Orbán Viktor azt mondta: reális ambíció, hogy kívül tartsuk Magyarországot a háborún és megakadályozzuk, hogy a magyarok pénzét elvigyék Ukrajnába. A kormányfő azt mondta: konfliktust kell vállalni Brüsszellel és ehhez szükség van a Nemzeti Petícióra.

