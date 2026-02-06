Lázár János exkluzív: Kávé Kis Grófóval? – Most kiderül, hol tart a békülés folyamata

Lázár János hangsúlyozta, hogy a fenyegetőzés és a bekiabálás helyett a kulturált, normális hangvételű párbeszédben hisz, mert véleménye szerint csak így lehet tisztázni a félreértéseket és közös nevezőre jutni.

