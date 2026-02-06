Népszavazást írnak ki a Büntető Törvénykönyvről a brutális torinói utcai harc miatt

Súlyosabb büntetések várnak az engedély nélkül tüntetések résztvevőire. Mostantól 12 órára őrizetbe vehetik a bizonyítottan agresszív demonstrálókat még a demonstrációk megkezdése előtt. Emellett további vörös zónákat alakítanak ki, ahol könnyebben tudnak eljárni a rendőrök, mert ide nem léphetnek be olyanok, akiket már elítéltek rablás, lopás, drogkereskedelem, testi sértés vagy nemi erőszak miatt. De a szülőket is felelősségre vonhatják a kiskorú bűnelkövetők esetében. Ez csak néhány abból a 33 intézkedésből, amelyet az olasz kormány most vezetett be.

Az olasz embereknek elegük van a közbiztonság állapotából, ugyanis folyamatosan csökken a biztonságérzetük. Ebben az is közrejátszik, hogy a bírók szinte azonnal szabadlábra helyezik a bűncselekmények elkövetőit.

Róma San Lorenzo negyedében szerdán egy 22 éves tunéziai hajléktalan megtámadott egy édesanyát, aki a biciklijén épp a gyerekét hozta el az iskolából. Ugyanez a férfi egy 12 éves kisfiút is megtámadott, de másnap már ismét az utcán volt. Az ehhez hasonló esetek megoldásában is segíthet az igazságügy reformja, amelyről márciusra írtak ki népszavazást Olaszországban.