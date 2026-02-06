A tartalomból:

- Európa nukleáris újjáéledésének zászlóshajója lehet a Paks II.

- Növelték az európai országok az orosz gázvásárlásaikat

- Döntött a bíróság, Kína elveszíti befolyását a Panama-csatorna legfontosabb kikötői felett

- Üzemanyagot szállítana a nehéz helyzetben lévő Kubának a mexikói vezetés

Vendégek:

Hortay Olivér, a Századvég energia- és klímapolitikai üzletágvezetője

Csizmadia Tamás, a Makronóm Intézet elemzője

Kis-Benedek József, biztonságpolitikai szakértő

Műsorvezetők: Udvari Anna és Gulyás Áron