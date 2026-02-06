Az első betonöntés után a Paks II. projekt már hivatalosan is épülő atomerőműnek minősül, amely kulcsfontosságú lesz hazánk energiabiztonságát tekintve. Az adás második felében Latin-Amerikával foglalkozunk, hiszen egy bírósági döntés alapján Kína elveszíti befolyását a Panama-csatorna legfontosabb kikötői felett.
A tartalomból:
- Európa nukleáris újjáéledésének zászlóshajója lehet a Paks II.
- Növelték az európai országok az orosz gázvásárlásaikat
- Döntött a bíróság, Kína elveszíti befolyását a Panama-csatorna legfontosabb kikötői felett
- Üzemanyagot szállítana a nehéz helyzetben lévő Kubának a mexikói vezetés
Vendégek:
Hortay Olivér, a Századvég energia- és klímapolitikai üzletágvezetője
Csizmadia Tamás, a Makronóm Intézet elemzője
Kis-Benedek József, biztonságpolitikai szakértő
Műsorvezetők: Udvari Anna és Gulyás Áron