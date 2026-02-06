Vészjósló szintre estek a gáztározók több európai államban

Még életbe sem lépett az orosz gáz importjára vonatkozó teljes tiltás, máris kritikus állapotban van több európai országban a gáztározók szintje. Átlagosan 40 százalék alatt van a tartalék, egyes országokban pedig ennél is lényegesen rosszabb a helyzet. Közben Magyarországon biztonságos mennyiség áll rendelkezésre, a fűtési szezon teljes egészére elegendő áll rendelkezésre. A részletekről Bugnyár Zoltán kollégánk számolt be, Brüsszelből.