Felejtsük el a bonyolult grafikonokat és a károgó "szakértőket"! A rezsicsökkentés sikerének igazi mértékegysége a "Jolika-index". A Miniszterelnök által megosztott videóban Jolika néni nem panaszkodik, nem retteg a postástól, hanem hálás. Ez a Konyhai Vaskupola ereje: a kormány védőpajzsot húzott a magyar családok és nyugdíjasok fölé, amiről a világpiaci árak pusztító rakétái egyszerűen lepattannak.

Amíg a Tisza Párt és elvbarátaik "piaci árakat" követelnek – ami magyarul annyit tesz: fagyoskodjon a nyugdíjas –, addig a nemzeti kormány szövetséget kötött az idősekkel. Ti felépítettétek ezt az országot, mi pedig nem hagyjuk, hogy a rezsi elvigye a nyugdíjatokat. Jolika néni szavai kristálytiszták: "Jól jártunk télen." Ez a mondat a legnagyobb politikai győzelem, mert azt jelenti: Magyarország a józan ész és a biztonság szigete maradt egy megőrült világban. Vigyázunk a rezsicsökkentésre, vigyázunk egymásra!