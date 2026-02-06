A Tisza Pártban már egy éve is megmondták, hogy hazudnak

"Választást kell nyerni aztán mindent lehet". - hangoztatta hírhedtté vált etyeki beszédében Magyar Péter jobbkeze, Tarr Zoltán. Azóta az Index nyilvánosságra hozott egy 600 oldalas dokumentumot, ami előrevetíti, hogy a Tisza kormány kerülve komoly sarcolásba kezdene.

A Tisza Párt egyházügyi munkacsoportjának volt vezetője a Hír TV-nek elmondta: saját szemével győződött meg arról, hogy létezik a Magyar Péterék által a nyilvánosság előtt foggal-körömmel letagadott tervezet. Csercsa Balázs a Célpontnak azt is elmondta: az elmúlt időszakban a Tisza körül feltűnő balliberális szakértők aktívan részt vettek a programalkotásban.

A miniszterelnök véleménye alapján a Tisza Pártból távozó emberek felfedik a valóságot. Orbán Viktor szerint Csercsa Balázs világosan elmondta, hogy két narratívája van a Tiszának, az egyik, amit kifelé kommunikálnak, a másik, amit valójában terveznek. Orbán Viktor hozzátette, hogy a Tisza egy Brüsszeli kreálmány, azért hozták létre, hogy egy bábkormány legyen Magyarországon, a nemzeti rendszer helyett egy brüsszeli rendszert vezessenek be.