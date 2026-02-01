A baloldal újra a nemzet ellen: Volt Gurcsányné a határon túli magyarokba rúgna bele, csak hogy hatalomra kerüljön

A Dobrev Klára vezette DK nem hazudtolja meg önmagát: a zsigeri gyűlölet ismét utat tört a Parlament felé. A HírTV Paláver című műsorában is kiemelt téma volt a döbbenetes hír: Dobrevék törvényjavaslata egy tollvonással elvenné a határon túli magyarok szerzett jogait, konkrétan a szavazati jog gyakorlását. Ez nem más, mint Gyurcsány Ferenc öröksége, a 2004. december 5-i gyalázatos baloldali gyűlöletkampány feltámasztása.

Micsoda „európai” gondolkodás, ugye? Kirekeszteni a saját véreinket, elvágni a nemzet köldökzsinórját, csak azért, mert ők átlátnak a szitán és nem kérnek a nemzetáruló javaslatokból. Miközben a baloldal Brüsszelben a migránsok betelepítéséért és szavazati jogáért lobbizik, a saját nemzettársaikat megfosztanák a beleszólás lehetőségétől. A képlet egyszerű: Dobrevék szemében az a jó magyar, aki vagy rájuk szavaz, vagy hallgat.