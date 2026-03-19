Áttörte a 113 dolláros szintet a Brent olaj ára

Izrael megtámadta a világ legnagyobb földgázmezején működő iráni vegyi üzemet. A földgázmező katari részét bosszúból rakétákkal lőtte a perzsa ország. Az amerikai elnök megfenyegette Teheránt, hogy ha még egyszer támadja Katart, az egész gázmezőt megsemmisíti. A légicsapások miatt nőtt a gáz világpiaci ára is.

Rijádban közben csúcstalálkozót tartottak az arab és muszlim országok külügyminiszterei a háborúról és az olajválságról. A házigazda Szaúd-Arábia kormány politikai zsarolásnak nevezte, hogy Irán a tanácskozás alatt rakétákkal lőtte a Perzsa-öböl országait.