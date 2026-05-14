319 millió forint értékű adományt adtak össze a vásárlók az áruházakban

A magyarok egyre tudatosabban jótékonykodnak. A felajánlások megoszlása alapján 271 tonna élelmiszeradományt adtak össze a vásárlók május 8-án és 9-én a Magyar Élelmiszerbank Egyesület felhívására az ország 436 áruházában. Az összefogás erejét jellemzi, hogy 295 ezer forint értékű felajánlás érkezett. A támogatásokból az Élelmiszerbank 54 ezer darab, egyenként ötkilós csomagot állít össze nélkülözésben élő emberek és családok részére.

A témában megosztotta gondolatait a Napindító adásában Nagygyörgy András, a Magyar Élelmiszerbank Egyesület külső kapcsolatok igazgatója.