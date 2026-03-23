Az ukránok számára sorskérdés, hogy a Tisza Párt nyerje a választást – közölte a külgazdasági és külügyminiszter az MTI-vel, az ukrán külügyi szóvivő Heorhij Tikhij interjújában elhangzottakra reagálva. Szijjártó Péter arra hívta fel a figyelmet, hogy az ukrán Külügyminisztérium nyilatkozata szerint aggódnak a magyar parlamenti választás átláthatóságáért, és szívesen küldenének megfigyelőket, ukrán megfigyelőket a magyar választásokra.