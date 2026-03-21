Felgyújtottak egy izraeli fegyvergyárat Csehországban

A csehországi terrortámadásért felelős nemzetközi csoportot terrorszervezetté nyilvánítottuk.

- így reagált a miniszterelnök a csehországi fegyverüzemben történt gyújtogatásra. Orbán Viktor hozzátette, hogy a támadás után hazánkban is szigorítottak a biztonsági intézkedéseken.

A lángok a Zbrojovka LPP Holding fegyvergyártó vállalat egyik telephelyén csaptak fel. A Pardubicében található üzemben egy izraeli céggel közösen drónokat fejlesztenek és gyártanak. A gyújtogatást egy radikális csoport, a Földrengés Frakció vállalta magára. A felvételeket saját Telegram csatornájukon osztották meg, ahol azt írták, hogy a csoport egy palesztinbarát földalatti hálózat, és olyan kulcsfontosságú létesítményeket vesznek célba, melyek Izraelhez köthetők. Akciójukat akkor követték el, amikor a létesítmény üres volt, így senki nem sérült meg.

A támadás után a cseh belügyminiszter azonnal válságstábot hívott össze, a cseh miniszterelnök pedig, aki részt vett volna a CPAC-en, hazatért a támadás miatt. Andrej Babis a Biztonsági Tanács rendkívüli ülését követő sajtótájékoztatóján elmondta, hogy a biztonsági szervek folytatják a vizsgálatokat. Hozzátette, hogy a megtámadott cég telephelye nem volt megfelelően biztosítva, hisz az elkövetők egyszerűen bejutottak. Ez is hozzájárul ahhoz, hogy nem emelték tovább a terrorfenyegetettségi szintet. Ezzel együtt felszólították a hadianyagokat gyártó cégeket, hogy telephelyeiket, raktáraikat a lehető legmagasabb szinten biztosítsák. A kormányfő valószínűsítette, hogy a jövőben a működési engedélyek kiadását is kiegészítik ezzel a feltétellel.