Hallatlan dolog történt a Barátság-vizsgálóbizottsággal, Magyarország és Szlovákia azonnal tiltakozott

A magyar és a szlovák külügyminiszter Ursula von der Leyennek írt levelükben kifogásolják, hogy az EU szakértői az országaik nélkül mérik fel az Ukrajnában megrongálódott Barátság kőolajvezeték állapotát. Magyarország és Szlovákia szerint ezért bármilyen megállapítás hitelessége és objektivitása kérdéses, így azt kérik, hogy a vizsgálatban saját szakértőik is részt vehessenek. Magyarország és Szlovákia január vége óta nem tud orosz olajat szállítani a Barátság kőolajvezetéken keresztül.