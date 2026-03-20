Izraeli technológiát gyártó üzemet gyújtottak fel Csehországban, a hatóságok terrorizmus miatt nyomoznak

A kora hajnali órákban elkövetett terrortámadás sokkolta a cseh közvéleményt, mivel a lángok egy olyan izraeli érdekeltségű üzem épületeit emésztették fel, amely az izraeli hadiipar európai terjeszkedésének kulcsszereplője. Az LPP Holding és az Elbit Systems közös projektje ellen irányuló szándékos szabotázs ténye rávilágít arra, hogy az európai biztonsági helyzet immár közvetlenül is kitett a globális konfliktusoknak. Csehország hatóságai válságstábot hívtak össze, felismerve, hogy a hibrid hadviselés eszközei immár a békés hátország ipari központjait is célba veszik. A pusztítás mértéke jelentős, az elkövetők pedig a közösségi médiában büszkélkednek a pusztítással, amit a "béke" nevében követtek el.