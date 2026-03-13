Meghalt az első európai katona a közel-keleti háborúban

Péntek reggelre meghalt Észak-Irakban egy francia katona, ő az konfliktus első európai halálos áldozata. Mindeközben egy amerikai utántöltő repülőgép is lezuhant a térségben. Az izraeli és az amerikai vezető leszögezte: rezsimváltás a céljuk Iránban. A perzsa állam új vezetője ugyanakkor apja nyomdokaiban jár, és jelezte: bosszút fognak állni.

Az izraeli hadsereg közölte: széles körű támadáshullámot indítottak Teheránban az iráni rezsim infrastruktúrája ellen. A városban robbanások hallatszottak.

Az amerikai elnök a közösségi oldalán már azt írta, hogy teljes mértékben megsemmisítik az iráni rezsimet. Mint fogalmazott: az Egyesült Államoknak jelentősen nagyobb a tűzereje, végtelen számú fegyverrel rendelkezik, és még az ideje is sok.