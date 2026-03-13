Amerikai olajengedmény: Trump 30 napos felmentést adott a szankcionált orosz olajra

Eltörölte az Oroszország elleni szankciók egy részét Donald Trump. Emellett szó volt arról is, hogy válságtanácskozást tartottak Franciaországban a közel-keleti helyzet miatt illetve terítéken volt, hogy az amerikai hírszerző szolgálatok iráni dróntámadásra figyelmeztettek a Nyugati parton.

Főbb témák:

- Eltörölte az Oroszország elleni szankciók egy részét Donald Trump

Eltörölte az éjjel az Oroszország elleni szankciók egy részét Donald Trump. Az Egyesült Államok 30 napos felmentést adott az országoknak arra, hogy megvásárolhassák a szankcionált orosz olajat és kőolajtermékeket, amelyek a tengeren rekedtek. Scott Bessent pénzügyminiszter szerint erre a lépésre azért van szükség, hogy az iráni háború miatt megingott globális energiapiacokat stabilizálják. Az intézkedést azután hozták, hogy a Brent olaj ára csütörtökön újból 100 dollár per hordó fölé ugrott.

Bessent az X-en kiadott közleményében azt írta, az intézkedés szűkre szabott és rövid távú, így nem biztosít jelentős pénzügyi előnyt az orosz kormánynak, míg az Egyesült Államoknak annál inkább. A bejelentés után az olajárak péntek reggel rögtön csökkenésnek indultak Ázsiában az amerikai felmentés bejelentése után. A szankciók átmenetei feloldása hatással lehet az orosz–ukrán háborúra is, éppen ezért az Európai Unió nem ért egyet az Oroszország elleni szankciók enyhítésével. Közben Kirill Dmitrijev orosz elnöki különmegbízott Floridában személyesen tárgyalt Donald Trump legszűkebb delegációjával az energiaválságról.”



- Vizsgálati missziót küldene Ukrajnába az Európai Bizottság a Barátság Kőolajvezeték ügyében



- Válságtanácskozást tartottak Franciaországban a közel-keleti helyzet miatt



- Az amerikai hírszerző szolgálatok iráni dróntámadásra figyelmeztettek a Nyugati parton