Lövöldözés egy virginiai egyetemen, merényletkísérlet egy michigani zsinagógánál

Egy ember meghalt és ketten megsebesültek Virginiában, amikor egy fegyveres lövöldözni kezdett egy egyetemen. Az FBI szerint a terroristát a diákok megölték. Ugyanekkor egy michigani zsinagógát és zsidó óvodát akart felrobbantani egy férfi, aki a teherautójával nekihajtott az épületnek. A támadót lelőtték a biztonsági őrök.
A terroristáról az derült ki, hogy a korábban a Nemzeti Gárda tagja volt, akit 2016-ban az Iszlám Állam terrorszervezet támogatása miatt 7 év börtönre ítéltek. A férfi már korábban is azt mondogatta, hogy tömegmészárlást akar végrehajtani. Amikor betört a tanterembe, és lelőtte a tanárt, a diákok rárohantak, és bár kettejüket megsebesítette, megölték a terroristát. Lehetséges, hogy a támadó nem tudta: az egyetemen a hadsereg leendő tartalékos tisztjeinek képzése folyt, és a diákok már kaptak harckiképzést.