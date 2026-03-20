Orbán Viktor azt tette, amit előre bejelentett: ha nincs olaj, nincs pénz Ukrajnának

Menczer Tamás: nehéz éjszakája volt az ukránbarát háborúpártiaknak Brüsszelben

"Mondtak neki mindent, például, hogy a vezeték megsérült. Dehogy sérült meg! Mindenki tudja, hogy semmi baja sincs. Az ukránok a szlovák és a magyar szakértők után még a brüsszelieket sem engedik oda. Nincsen annak semmi baja" - fogalmazott Menczer Tamás.

Úgy folytatta: azt is mondták a magyar miniszterelnöknek, hogy az Ukrajnának szánt 90 milliárdos hadikölcsönről már volt döntés azzal, hogy abból Magyarország Orbán Viktornak köszönhetően kimarad, bennünket ez nem terhel. Igaz, csakhogy közben Zelenszkij ukrán elnök politikai támadásként elzárta a Barátság vezetéket - mutatott rá.

Az ukrán elnök változtatta meg a helyzetet, de ha így, hát így, alkalmazkodunk hozzá. "Magyarok vagyunk, nem hülyék, azok a túloldalon vannak. Ha nincs olaj, nincs pénz" - hangsúlyozta a kommunikációs igazgató, hozzátéve, hogy ezen a ponton kezdett el a svéd miniszterelnök "repülősó után kiabálni, és a társai is ájuldoztak".

"Ezek tényleg azt hitték, hogy ha csúnyán néznek Orbán Viktorra, és csúnyákat mondanak neki, akkor a magyar miniszterelnök megijed. Mondtam, hogy a hülyék a túloldalon vannak" - írta Menczer Tamás.

Kiemelte: mindez pontosan megmutatja a választás tétjét.

"Orbán Viktor udvarias, de nagyon határozott válasza minden brüsszeli parancsra, elvárásra mindig ez: nekem Magyarország az első! Magyar Péter, Weber bábfigurája, Zelenszkij szövetségese meg csak ennyit mondana: jawohl! Ha egyáltalán késő éjjel még ott lenne az ülésteremben, és nem egy brüsszeli bérleményben szívna éppen kokaint az egyik volt barátnője combjának belső oldaláról" - zárta a bejegyzést a politikus.