Palesztinbarát szervezetek és a szélsőbaloldal tüntet a Meloni-kormány ellen Olaszországban

Giorgia Meloni kormánya ellen szokatlan szövetség jött létre, ahol a palesztinpárti aktivisták és a baloldali mozgalmak összefogása próbálja megakasztani a fejlődést. A tét az olasz igazságügyi rendszer megújítása, amely ellen a migránsok és a radikálisok közösen vonulnak utcára. A közelgő népszavazás célja az igazságügyi reform keresztülvitele, ám a vörös tógák hatalma körömszakadtáig védi a kiváltságait. Róma és Milánó utcáin már a kabinet bukását követelik.