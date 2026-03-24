Az ukrán légierő bejelentette, hogy Oroszország hétfőről keddre virradó éjjel rakétákkal és drónokkal kombinált légitámadást hajtott végre a kritikus infrastruktúra ellen.
A tartalomból:
- Zelenszkij szerint Oroszország új, nagyszabású támadást készíthet elő
- A német kormány és az ukrán nemzetőrség szerződést írt alá 15 000 Strila elfogó drón gyártására
- Trump amerikai elnök utasította a Pentagont, hogy 5 napra függessze fel az iráni erőművek és energiainfrastruktúra elleni támadásokat
Vendégek:
Kiss Rajmund, az MCC Diplomácia Műhelyének vezetője
Szilágyi Mátyás, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója, volt kisinyovi nagykövet
Kis-Benedek József biztonságpolitikai szakértő
Műsorvezető: Ferkó Dániel