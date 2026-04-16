Alkotmányjogászok: Alaptalan Magyar Péter megfosztási eljárása az államfő ellen

A politikai szalonokban ritkán látott nyers modorral rontott be a Sándor-palotába Magyar Péter, ahol Sulyok Tamás és a jogállamiság ellen hirdetett hadjáratot. A belengetett megfosztási eljárás alkotmányos alapok nélkül csupán a sértett politikai gőg megnyilvánulása.

A házigazdát akarja kilakoltatni a konyhájából, mielőtt még az állami rendszerek átalakítása megkezdődne. Aki a Tisza Párt nevében így viselkedik, az az alkotmányos puccs előszobájában toporog.